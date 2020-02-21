21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
- Galatasaray, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 20 yıldır yenemiyor. Büyü bu sene bozulur mu? Hangi takımı şanslı görüyorsunuz?
-Kadıköy’de de genel olarak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmalarında da şans genelde Fenerbahçe’den yana olmuştur. Mesela Johnson’un vurup Emre’nin kıçından gol olan ve Fenerbahçe’nin sıfır atak yaparak kazandığı maç gibi. (O sırada Emre Galatasaray forması giyiyordu) Genelde şanslı bir takım olmasına rağmen Fenerbahçe’ye karşı şansı yaver gitmiyor Galatasaray’ın. Bu yıl da favori elbette ki Fenerbahçe. Üstelik Fenerbahçe, Galatasaray’dan daha iyi futbol oynuyor bu yıl. Daha hızlı atak yapıyor. Oyuncu kalitesi olarak Galatasaray üstün ama oyun kalitesi olarak Fenerbahçe genelde daha iyi. Bir de Saraçoğlu’nun büyüsü eklenince iş zor. Beraberlik iyi skordur Galatasaray için. Beraberlik Galatasaray’ı şampiyonluğa götürebilir. Fenerbahçe kazanırsa Ersun Yanal yine Galatasaray’ı şampiyonluktan ettik mesajı verebilir.
- Galatasaray’da Lemina, Fenerbahçe’de Gustavo yok. Bu isimlerin yokluğu neyi değiştirir?
- Galatasaray’da Lemina önemliydi son haftalarda. Geriden oyun kuran tek adamdı ve üstün yetenekleri var. Ligin ilk yarısında olsa hiç önemi yok derdim ama ikinci yarıda çok iyiydi. Bu açıdan yokluğu önemli ve o işi yapacak fazla adam yok. Seri’yi oraya çekemezsiniz çünkü fizik olarak çok ezilir. Donk’u oraya alsa bu sefer stoper sorunu. Yine de büyük bir eksiklik değil bence. Gustavo’nun eksikliği Fenerbahçe açısından daha önemli. Çünkü takımda Gustavo ve Kruse en ciddi dişliler. Kruse’yi de durdurursa Galatasaray rahat eder. Sonuçta iki takımda da önemli eksikler var ya da önemli görülebilecek eksikler var ama çok da önemli değil. Rodrigues’in yokluğunu ise Fenerbahçe açısından avantaj görüyorum.
"O SAHAYA HAKEM DİYE BENİ ÇIKARSAN BEN BİLE GALATASARAY'I KAYIRAMAM"
- Maç öncesi futbolculardan çok hakem konuşuluyor. Halil Umut Meler bu derbinin altından kalkabilir mi?
- Adam gibi maç yönetme niyeti var ise niye kalkamasın? Gördüğünü çalan adam her şeyin altından kalkar. Kafasında binbir hesapla sahaya çıkan hakem ise en basit maçın bile altında kalır. Halil Umut Meler’i Fenerbahçe’nin istediğini biliyorum. Fenerbahçe taraftarı olduğu konuşulur ama bunun bir önemi yok bence. O sahaya hakem diye beni çıkarsan ben bile Galatasaray’ı kayıramam. Hatta tam aksini yaparım belki. Bu maçı yönetecek başka geç hakemler de vardı. Meler’i seçmişler. Maçtan önce hakem konuşmak istemem doğrusu. Güvenmek isterim hakeme. Ama Türkiye’de genel olarak yargıya güven kalmadığı için hakemin dağıttığı yargıya da güven yok artık. Siyaset her yerde.
- Maçın sonucu ligin gidişatını ve takımların geleceğini nasıl etkiler?
Galatasaray kazanırsa muhtemelen şampiyonluğa gider. Beraberlik halinde şampiyonluk umudu sürer. Yenilirse şampiyonluk zora girer. Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk umudunu yeniden canlandırabilir. Beraberlik şampiyonluktan uzaklaştırır. Yenilirse Ersun Yanal gider. Ali Koç basın toplantısı yapar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!