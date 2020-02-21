- Galatasaray, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 20 yıldır yenemiyor. Büyü bu sene bozulur mu? Hangi takımı şanslı görüyorsunuz?

-Kadıköy’de de genel olarak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmalarında da şans genelde Fenerbahçe’den yana olmuştur. Mesela Johnson’un vurup Emre’nin kıçından gol olan ve Fenerbahçe’nin sıfır atak yaparak kazandığı maç gibi. (O sırada Emre Galatasaray forması giyiyordu) Genelde şanslı bir takım olmasına rağmen Fenerbahçe’ye karşı şansı yaver gitmiyor Galatasaray’ın. Bu yıl da favori elbette ki Fenerbahçe. Üstelik Fenerbahçe, Galatasaray’dan daha iyi futbol oynuyor bu yıl. Daha hızlı atak yapıyor. Oyuncu kalitesi olarak Galatasaray üstün ama oyun kalitesi olarak Fenerbahçe genelde daha iyi. Bir de Saraçoğlu’nun büyüsü eklenince iş zor. Beraberlik iyi skordur Galatasaray için. Beraberlik Galatasaray’ı şampiyonluğa götürebilir. Fenerbahçe kazanırsa Ersun Yanal yine Galatasaray’ı şampiyonluktan ettik mesajı verebilir.

- Galatasaray’da Lemina, Fenerbahçe’de Gustavo yok. Bu isimlerin yokluğu neyi değiştirir?

- Galatasaray’da Lemina önemliydi son haftalarda. Geriden oyun kuran tek adamdı ve üstün yetenekleri var. Ligin ilk yarısında olsa hiç önemi yok derdim ama ikinci yarıda çok iyiydi. Bu açıdan yokluğu önemli ve o işi yapacak fazla adam yok. Seri’yi oraya çekemezsiniz çünkü fizik olarak çok ezilir. Donk’u oraya alsa bu sefer stoper sorunu. Yine de büyük bir eksiklik değil bence. Gustavo’nun eksikliği Fenerbahçe açısından daha önemli. Çünkü takımda Gustavo ve Kruse en ciddi dişliler. Kruse’yi de durdurursa Galatasaray rahat eder. Sonuçta iki takımda da önemli eksikler var ya da önemli görülebilecek eksikler var ama çok da önemli değil. Rodrigues’in yokluğunu ise Fenerbahçe açısından avantaj görüyorum.

"O SAHAYA HAKEM DİYE BENİ ÇIKARSAN BEN BİLE GALATASARAY'I KAYIRAMAM"

- Maç öncesi futbolculardan çok hakem konuşuluyor. Halil Umut Meler bu derbinin altından kalkabilir mi?

- Adam gibi maç yönetme niyeti var ise niye kalkamasın? Gördüğünü çalan adam her şeyin altından kalkar. Kafasında binbir hesapla sahaya çıkan hakem ise en basit maçın bile altında kalır. Halil Umut Meler’i Fenerbahçe’nin istediğini biliyorum. Fenerbahçe taraftarı olduğu konuşulur ama bunun bir önemi yok bence. O sahaya hakem diye beni çıkarsan ben bile Galatasaray’ı kayıramam. Hatta tam aksini yaparım belki. Bu maçı yönetecek başka geç hakemler de vardı. Meler’i seçmişler. Maçtan önce hakem konuşmak istemem doğrusu. Güvenmek isterim hakeme. Ama Türkiye’de genel olarak yargıya güven kalmadığı için hakemin dağıttığı yargıya da güven yok artık. Siyaset her yerde.

- Maçın sonucu ligin gidişatını ve takımların geleceğini nasıl etkiler?

Galatasaray kazanırsa muhtemelen şampiyonluğa gider. Beraberlik halinde şampiyonluk umudu sürer. Yenilirse şampiyonluk zora girer. Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk umudunu yeniden canlandırabilir. Beraberlik şampiyonluktan uzaklaştırır. Yenilirse Ersun Yanal gider. Ali Koç basın toplantısı yapar.