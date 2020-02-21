- Galatasaray, 20 yıldır Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemiyor. Büyü bu sene bozulur mu? Hangi takımı şanslı görüyorsunuz?

• Öncelikle mensubu olmaktan gurur duyduğum Habertürk'ün tüm okurlarına selamlarımı saygılarımı iletiyorum.

Gelelim sorunuzun yanıtına..

Bir kere bu 'seri' artık F.Bahçe açısından bir baskı unsuru. "Aman yenilmeyelim" diye diye ağırlıklı olarak beraberliğe oynama mantalitesi yerleşti. 99-2009 arası sürekli kazanan F.Bahçe, Aykut Kocaman döneminde ilk kez rakibini yenemedi. O zamana kadar "Hep yeniyoruz" diyen Fenerliler "Yenilmedik" pozisyonuna geçti. Sonra Kocaman dönemlerinde biri şampiyonluğa mal olan 3 beraberlik, Vitor Pereira döneminde 1 beraberlik ve geçen yıl Ersun Yanal ile beraberlik.. Yine yanılmıyorsam bir kez Hamza Hamzaoğlu dışında, geri kalan beraberlikleri de Fatih Terim aldı. Yani artık F.Bahçe de öyle ağır bir galibiyet üstünlüğünde değil. Dick Advocaat'ın her iki maçta da G.Saray'ı yendiği sezon olmasa kimsenin kimseyi yenemediği bir kısır döngüye dönüştü bu derbi. Dolayısıyla bu maçta da Ersun Yanal öncelikle yenilmemeyi hedefleyecektir. Fatih Terim'i de 1 puan bozmaz. Ama daha rahat olacak takım kesinlikle G.Saray. F.Bahçe bu maç da dahil kalan 12 maçın 11'ini kazanıp 1'inde berabere kalsa 72 puana ulaşır. Şampiyonluk da 70-72 puan arasında olma ihtimalinde olduğuna göre, F.Bahçe'nin artık hemen her maçı final. Yine de Yanal önce yenilmemeyi cebe koymayı düşünecektir diye tahmin ediyorum. Ben açıkçası beraberliği ağırlıklı sonuç olarak görüyorum.

"ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARMASI GEREKEN İSİM ERSUN YANAL"

- Fenerbahçe'de Gustavo, Galatasaray'da Lemina yok. İki takım açısından bu isimlerin yokluğu karşılaşmanın gidişatını değiştirir mi?

Lemina, Muslera ile beraber G.Saray'ın en önemli eksiği olur. 2 tane çok önemli iş yapıyor. Hücuma çıkarken pasla, gerekirse uzun pasla gerekirse de driplingle takımına alan boşaltıyor. Hücumun ilk başlangıç noktası yani. Savunmada da 3. stoper. Önemli eksik. Gustavo da benzer. O da oyun kurucu. Savunmada "son anda araya giren adam" pozisyonunda. F.Bahçe onun yokluğunda pasla oyun kurma işini yapamaz. Daha direkt, uzun top oyunu tercih edecektir. Vedat buna uygun isim. Lemina yokken G.Saray uzun oynamak istese de buna uygun oyuncuları yok. Belki PSG ve Real Madrid maçlarındaki gibi 3-4-2-1 dizilişini düşünüp merkezi kapamayı ve oyunu kilitlemeyi düşünebilir Fatih Terim. Ama şapkadan tavşan çıkarması gereken isim Ersun Yanal.

- Maç öncesi futbolculardan çok hakem konuşuluyor. Halil Umut Meler'in ilk derbisi... Maçın ağırlığını kaldırabilir mi?

Halil Umut Meler, İzmir Selçuklu ve hasta Galatasaraylı bir kişi. Ancak kendisi tam da ev sahibi takımların sevdiği tipte bir hakem. Maç sonu her iki takımın da hakemden şikayet edeceği kesindir. VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'den daha fazla şüpheliyim. Göztepe - F.Bahçe maçından sonra F.Bahçe'nin hiçbir maçına atanmamalıydı. Asıl 'tehlike' Bitigen bence..

- Maçın sonucu ligin gidişatını ve takımların geleceğini nasıl etkiler?

Bir gün önce oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçının sonucu da doğrudan etkileyecek bu maçı. Trabzonspor kazanırsa G.Saray üzerinde ekstra kazanma baskısı oluşabilir. F.Bahçe zaten kazanmak zorunda. G.Saray kazanırsa lig yarışı Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir arasında geçer. F.Bahçe'de Yanal gider. F.Bahçe kazanırsa bir önceki gün Trabzonspor'un da puan kaybetmesi halinde takım yeniden havaya girer. Eğer Cumartesi Beşiktaş kazanır, pazar da F.Bahçe kazanırsa 6'lı yarış yeniden başlar. G.Saray kaybederse çok etkili olmaz.