23 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geliyor! Ligin son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için Galatasaray'ı yenmeyi hedefliyor. Süper Lig'de 42 puanı bulunan Galatasaray ise derbiden galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.
Süper Lig'de Galatasaray'a 5,5 yıldır kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de ise 20 yılı aşkın süredir maç kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılara son olarak sahasında 22 Aralık 1999'da yenilen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 23 resmi maçta da mağlup olmadı. Sarı-lacivertliler serisini sürdürmek isterken Galatasaray ise bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için mücadele verecek.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, derbi maça 3 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Luis Gustavo, derbide takımını yalnız bırakacak. Bu karşılaşmada sakatlanan Emre Belözoğlu ile sakatlığı süren Garry Rodrigues de derbiyi kaçıracak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Altay Bayındır ve Mauricio Isla ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
GALATASARAY'DA LEMINA YOK
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina, karşılaşmada görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı takımda Adem Büyük ve Sofiane Feghouli ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular derbide kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Teknik direktör Ersun Yanal'ın sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:
ALTAY
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