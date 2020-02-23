Süper Lig'de Galatasaray'a 5,5 yıldır kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de ise 20 yılı aşkın süredir maç kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılara son olarak sahasında 22 Aralık 1999'da yenilen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 23 resmi maçta da mağlup olmadı. Sarı-lacivertliler serisini sürdürmek isterken Galatasaray ise bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için mücadele verecek.