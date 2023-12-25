Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Fenerbahçe
        FB
        44
        Galatasaray
        GS
        44
        Trabzonspor
        TS
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        27
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        25
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        24
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        MKE Ankaragücü
        MKE
        19
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        17
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        15
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Kupa Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı

        Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 Cuma günü Galatasaray ile oynayacağı 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanarya, Süper Kupa mesaisinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de averajla lider durumda olan Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

        Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda hücum varyasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray ile oynanan maçta ilk 11´de görev alan oyuncular ise antrenmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

        Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Habertürk Anasayfa