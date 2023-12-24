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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şehitler unutulmadı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şehitler unutulmadı

        Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerler Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde unutulmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 19:27 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:27
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        • 1

          Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerler derbide unutulmadı.

        • 2

          Stadyumda yer alan LED ekranlarda karşılaşma öncesinde "Başımız Sağ Olsun" ifadeleri yer aldı. Maç önünde saha içindeki ekranlarda herhangi bir reklama yer verilmedi.

        • 3

          Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya gelen Fenerbahçe, "Başımız Sağ Olsun" pankartı taşırken, tribünlerden de büyük alkış aldı. Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlar, terörü lanetleyen tezahüratlar yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular da üzerlerindeki siyah tişörtlerle maç öncesinde ısındı.

        • 4

          Maç öncesinde her iki takım da "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartlarıyla seremoniye geldi.

        • 5

          Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararıyla futbolcular sahaya siyah kol bandıyla çıktı. Müsabaka öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        • 6

          Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında saha içindeki LED ekranlarda, şehit olan 12 askerin isimleri yer aldı.

        • 7
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