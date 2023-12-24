Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şehitler unutulmadı

Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya gelen Fenerbahçe, "Başımız Sağ Olsun" pankartı taşırken, tribünlerden de büyük alkış aldı. Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlar, terörü lanetleyen tezahüratlar yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular da üzerlerindeki siyah tişörtlerle maç öncesinde ısındı.