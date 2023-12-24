Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şehitler unutulmadı
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerler Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde unutulmadı
- 1
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerler derbide unutulmadı.
- 2
Stadyumda yer alan LED ekranlarda karşılaşma öncesinde "Başımız Sağ Olsun" ifadeleri yer aldı. Maç önünde saha içindeki ekranlarda herhangi bir reklama yer verilmedi.
- 3
Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya gelen Fenerbahçe, "Başımız Sağ Olsun" pankartı taşırken, tribünlerden de büyük alkış aldı. Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlar, terörü lanetleyen tezahüratlar yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular da üzerlerindeki siyah tişörtlerle maç öncesinde ısındı.
-
- 4
Maç öncesinde her iki takım da "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartlarıyla seremoniye geldi.
- 5
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararıyla futbolcular sahaya siyah kol bandıyla çıktı. Müsabaka öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
- 6
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında saha içindeki LED ekranlarda, şehit olan 12 askerin isimleri yer aldı.
-
- 7