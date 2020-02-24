"İyi gününde olmayan Feghouli'ye rağmen oyun üstünlüğünü aldılar. Seri'yi çok beğendim. Maçın adamı da çok net 2 gol kaçırsa da hem penaltıyı yaptıran hem de son golü atan Onyekuru idi. 1-0 geriye düşseler de bozulmadılar ve 0-0 nasıl ise o şekilde oynadılar. 2. devre F.Bahçe biraz pas yaparak dengeyi kurmuş gibi göründü ama kısır bir oyun oldu. G.Saray bekledi ve sakin kaldı. 1-1'i 80'e kadar tutsalar G.Saray da beraberliğe razı görünürdü. Ama oyuna girecek isim Deniz Türüç ise zaten çok konuşacak bir şey yok. Hakem Halil Umut Meler, F.Bahçe lehine penaltı çaldıktan sonra tüm takdir haklarını G.Saray lehine kullandı. Ama G.Saray lehine verdiği penaltı ilk penaltı ile aynıydı. Ama Belhanda'yı 2. sarıdan attıktan sonra Deniz'e gösterdiği kırmızı kart tam bir dengeleme eyyamıydı. Ancak F.Bahçe "hakem ile kaybettik" diyemez. Bu kadro, şampiyon olamazdı nitekim olamayacak. Kupa, makul hedeftir artık."