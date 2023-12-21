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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için deplasman seyircisi kararı! - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için deplasman seyircisi kararı!

        Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 12:56 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:59
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        Derbide deplasman seyircisi kararı!
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        İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Sarı-kırmızılı taraftarların da alınacağı açıkladı.

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

        "İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir."

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