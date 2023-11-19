Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde milli oyunculardan yoksun şekilde salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada gerçekleştirilen dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.