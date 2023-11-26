Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe maç eksiğiyle Galatasaray'ın gerisinde bulunuyor. Süper Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük, son 4 maçta aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. Karagümrük'ün ligde 14 puanı bulunuyor. Peki Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
- 1
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
- 2
Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
- 3
Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, maç eksiğiyle Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.
-
- 4
Ligde son 2 maçta önce Trabzonspor'a sahasında 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.
- 5
Üst üste 10 galibiyetin ardından 2 haftayı 3 puan alamadan tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.
- 6
Süper Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük, son 4 maçta aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. İç sahadaki 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından evinde Trabzonspor'la golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor deplasmanından da 1-1'lik skorla döndü. Fatih Karagümrük, son maçında evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.
-
- 7
Son 4 lig maçında 8 puan toplayan Alparslan Erdem'in ekibi, bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
- 8
Livakovic
- 9
Mert Müldür
-
- 10
Samet Akaydin
- 11
Oosterwolde
- 12
Ferdi Kadıoğlu
-
- 13
İsmail Yüksek
- 14
Zajc
- 15
Szymanski
-
- 16
İrfan Can Kahveci
- 17
Tadic
- 18
Dzeko
-