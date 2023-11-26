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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe maç eksiğiyle Galatasaray'ın gerisinde bulunuyor. Süper Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük, son 4 maçta aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. Karagümrük'ün ligde 14 puanı bulunuyor. Peki Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:09
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

        • 2

          Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

        • 3

          Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, maç eksiğiyle Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.

        • 4

          Ligde son 2 maçta önce Trabzonspor'a sahasında 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

        • 5

          Üst üste 10 galibiyetin ardından 2 haftayı 3 puan alamadan tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

        • 6

          Süper Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük, son 4 maçta aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. İç sahadaki 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından evinde Trabzonspor'la golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor deplasmanından da 1-1'lik skorla döndü. Fatih Karagümrük, son maçında evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

        • 7

          Son 4 lig maçında 8 puan toplayan Alparslan Erdem'in ekibi, bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

        • 8

          Livakovic

        • 9

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