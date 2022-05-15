Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun son iç saha maçında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftayı 3. sıradaki Konyaspor'un 3 puan önünde 70 puanla 2. sırada tamamladı. Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki ikili averajda eşitlik bulunurken, genel averajda Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Öte yandan ligde üst üste oynadığı son 13 maçta mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, bu süreçte 10 galibiyet ve 3 beraberlikle 32 puan topladı.
VOLKAN DEMİREL KADIKÖY'DE
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Kadıköy'deki maçta saha kenarında yer aldı.
Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar görev yapan, ardından teknik heyette de yer alan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel'e sevgi gösterilerinde bulundu.
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Kemal Yılmaz
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare (Dk. 75 Sosa), Tisserand, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Gustavo, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun (Dk. 75 Valencia)
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Bistrovic (Dk. 68 Karamoh), Emre Mor (Dk. 80 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 85 Samed Onur), Ahmed Musa (Dk. 68 Münir Levent Mercan), Pesic
Sarı kartlar: Dk. 14 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 61 İrfan Can Kahveci, Dk. 71 Nazım Sangare, Dk. 84 Tisserand, Dk. 89 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
4. dakikada Nazım Sangare'nin kaptığı topu ceza yayı üstünde önünde bulan Osayi-Samuel bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Viviano meşin yuvarlağı önledi.
23. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Borini'nin kafa vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında altıpasın solunda topla buluşan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
38. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde topa yükselen Serdar Dursun'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
40. dakikada Pesic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı direk dibinde son anda kornere tokatladı.
54. dakikada sol kanatta iki rakibini geçen Rossi, son çizgide ceza sahasında bulunan Osayi-Samuel'e topu aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sağına çekerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
64. dakikada ceza sahası dışında rakiplerinden sıyrılarak ceza yayına giren Rossi, Zajc ile verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası sağından müsait durumda yaptığı vuruşta topu direk dibinden auta attı.
68. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Osayi-Samuel'in sol ayağıyla şutunda kaleci, meşin yuvarlağı ayaklarıyla taca gönderdi.
78. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında altıpasta topla buluşan Pesic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
FENERBAHÇE 12 MAÇ SONRA GOL ATAMADI
Fenerbahçe, ligde 12 maç sonra gol yollarında suskun kaldı.
Söz konusu 12 maçta rakiplerine 32 gol atmayı başaran sarı-lacivertliler, 13. maçta Fatih Karagümrük engeline takıldı.
Fenerbahçe, son olarak sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçta gol atma başarısı gösterememişti.
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