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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde - Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde

        Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe, Kamerunlu oyuncunun transferi için Lyon ile anlaştı. Ancak 30 yaşındaki futbolcuyla yıllık ücret konusunda henüz ortak paydada buluşamadı. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 14:09
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          Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi transferi için Lyon ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe katetti. Fransız ekiple anlaşma noktasına gelen sarı lacivertliler, Kamerunlu futbolcuyu ise henüz ikna edemedi.

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          Bonservisi Lyon’da olan futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Rennes'de geçirdi. Burada 19 maça çıkan Ekambi, 5 gol 2 asist üretti.

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          Fenerbahçe, Kamerunlu oyuncunun transferi için Lyon ile anlaştı. Ancak 30 yaşındaki futbolcuyla yıllık ücret konusunda henüz ortak paydada buluşamadı.

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          Ekambi'nin, Fenerbahçe'nin sunduğu projeye sıcak bakmasına rağmen Suudi Arabistan’dan da teklif beklediği iddia edildi.

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          Tecrübeli oyuncunun, Suudi Arabistan'dan beklediği maaş teklifini almadığı takdirde sarı lacivertlilere imza atabileceği kaydedildi.

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          Fenerbahçe yönetimi, görüşmeleri bir an önce sonuçlandırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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