Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe, Kamerunlu oyuncunun transferi için Lyon ile anlaştı. Ancak 30 yaşındaki futbolcuyla yıllık ücret konusunda henüz ortak paydada buluşamadı. İşte detaylar
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Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi transferi için Lyon ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe katetti. Fransız ekiple anlaşma noktasına gelen sarı lacivertliler, Kamerunlu futbolcuyu ise henüz ikna edemedi.
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Bonservisi Lyon’da olan futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Rennes'de geçirdi. Burada 19 maça çıkan Ekambi, 5 gol 2 asist üretti.
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Fenerbahçe, Kamerunlu oyuncunun transferi için Lyon ile anlaştı. Ancak 30 yaşındaki futbolcuyla yıllık ücret konusunda henüz ortak paydada buluşamadı.
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Ekambi'nin, Fenerbahçe'nin sunduğu projeye sıcak bakmasına rağmen Suudi Arabistan’dan da teklif beklediği iddia edildi.
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Tecrübeli oyuncunun, Suudi Arabistan'dan beklediği maaş teklifini almadığı takdirde sarı lacivertlilere imza atabileceği kaydedildi.
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Fenerbahçe yönetimi, görüşmeleri bir an önce sonuçlandırmak için yoğun çaba sarf ediyor.
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