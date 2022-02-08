Transfer döneminin bitmesine kısa süre kala Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, bir süredir görüşme halinde olduğu Diego Costa ile bir araya geldi. Dün yapılan görüşmede 33 yaşındaki futbolcunun yüksek maaş talebi nedeniyle Fenerbahçe cephesi masadan kalktı.

Atletico Madrid ve Chelsea formalarıyla dünya futboluna adını duyuran Brezilyalı golcü, son olarak Atletico Mineiro'da top koşturmuştu.