Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için harekete geçti. Milli futbolcu için görüşmeler başladı. İşte detaylar
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.
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Edinilen bilgiye göre; Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor.
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Sarı Lacivertliler, Cengiz transferini bitirmek için görüşmelere başladı.
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25 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 5 gol 6 asist kaydetti.
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CENGİZ ÜNDER'DEN İLK AÇIKLAMA
Milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberleri için konuştu. Cengiz Ünder, "Bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yürütüyor. Şu an takımımla yeni sezona hazırlanıyoruz. Bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.
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ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU
26 yaşındaki Cengiz Ünder çok yönlü bir isim. Futbolcu sağ kanat olmasının yanı sıra sol kanat ve on numara olarak görev alabiliyor.
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Teknik direktör İsmail Kartal'ın futbolcunun bu çok yönlülüğünden faydalanmak istediği gelen bilgiler arasında.
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Watford'dan İsmaila Sarr'ı kadrosuna katan Marsilya, Cengiz Ünder'e tatmin edici bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor.
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CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.
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Fenerbahçe Transfer döneminde daha önce Edin Dzeko, Ryan Kent, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katmıştı.