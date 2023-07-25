CENGİZ ÜNDER'DEN İLK AÇIKLAMA

Milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberleri için konuştu. Cengiz Ünder, "Bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yürütüyor. Şu an takımımla yeni sezona hazırlanıyoruz. Bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.