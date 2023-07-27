Fenerbahçe'den dev teklif! Görüşmelerde sona gelindi...
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Sarı-lacivertliler, Bologna forması giyen Nicolas Dominguez'in peşini bırakmıyor. 25 yaşındaki Arjantinli için Fenerbahçe 10 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 paylık transfer teklifini Bologna'ya iletti! İşte detaylar
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İtalya Serie A'da Bologna forması giyen Nicolas Dominguez'e Fenerbahçe yeni bir teklif yaptı.
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Corriere Dello Sport'dan Nico Schira'nın haberine göre, Avrupa'dan birçok takımına takip ettiği 25 yaşındaki Arjantinli için Fenerbahçe 10 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 paylık transfer teklifini Bologna'ya iletti.
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Resmi görüşmelerin son hız devam ettiği transferde Bologna ilk istediği 20 milyon Euro bonservisten aşağıya inerek 12 milyon Euro + sonraki satıştan %30 pay istedi.
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OYUNCU İLE ANLAŞMA TAMAM
Aynı zamanda oyuncu ile de görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Dominguez ile 3 milyon Euro maaş üzerinde anlaşmaya vardı.
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Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle 34 resmi maça çıkan Dominguez takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.
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Nicolas Dominguez kimdir?
Doğum tarihi: 28 Haziran 1998
Doğum yeri: Haedo / Arjantin
Boy: 1,79 m
Uyruk: Arjantin / İtalya
Mevki: Orta saha - Merkez orta saha
Yan mevki: Önlibero
Ayak: Sağ ayak
Güncel kulüp: Bologna
Güncel piyasa değeri: 17 milyon €
Oynadığı takımlar: Velez Sarsfield, Bologna
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