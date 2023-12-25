Fenerbahçe'den Galatasaray'a Icardi cevabı!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına cevap verdi
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.
Maçın ardından Galatasaray'dan Icardi'nin moraran gözünün olduğu fotoğrafla açıklama geldi. Bunun üzerine Fenerbahçe de sosyal medya paylaşımı üzerinden ezeli rakibine yanıt verdi.
Fenerbahçe alıntıladığı paylaşımda; "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine." sözlerine yer verdi.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı: