Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in sakatlığı hakkında açıklama!
Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Cengiz Ünder'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı. İşte sarı-lacivertlilerin açıklaması...
Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, topla buluştuğu bir pozisyonun devamında driplinge başlarken bir anda driplingi kesti ve sol üst arka adalesini tuttu.
Kendisini yere bırakan Cengiz Ünder oyuna devam edemedi ve değişiklik yapıldı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder için bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.