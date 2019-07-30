Fenerbahçe'den CAS açıklaması

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Trabzonspor Kulübünün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçe'mizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu bir kez daha tescillenmiştir."