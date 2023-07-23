Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Adama Traore bombası! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Adama Traore bombası!

        Transferin hızlı takımlardan Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor. Yaptığı yıldız transferlerle dikkati üzerine çeken sarı-lacivertliler flaş bir transfere daha imza atabilir. İspanyol basınına göre Fenerbahçe bonservisi elinde olan Adama Traore'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni sezon için transfer çalışamlarına devam eden Fenerbahçe kadrosuna Edin Dzeko ve Tusan Tadic gibi yıldız isimleri kattı.

        • 2

          Hücum hattına son bir ekleme yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Adama Traore'yi gündemine aldı.

        • 3

          İspanyol Sport gazetesinin haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal, sarı lacivertli yönetime Adama Traore'yi istediğini iletti.

        • 4

          Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan İspanyol kanat oyuncusu için, Fenerbahçe'nin görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

        • 5

          Haberde, güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki futbolcunun beklenilenin çıkışı bir türlü yapamadığı aktarıldı.

        • 6

          Traore, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 40 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

        • 7
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!