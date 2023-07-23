Fenerbahçe'den Adama Traore bombası!
Transferin hızlı takımlardan Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor. Yaptığı yıldız transferlerle dikkati üzerine çeken sarı-lacivertliler flaş bir transfere daha imza atabilir. İspanyol basınına göre Fenerbahçe bonservisi elinde olan Adama Traore'yi gündemine aldı. İşte detaylar...
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Yeni sezon için transfer çalışamlarına devam eden Fenerbahçe kadrosuna Edin Dzeko ve Tusan Tadic gibi yıldız isimleri kattı.
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Hücum hattına son bir ekleme yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Adama Traore'yi gündemine aldı.
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İspanyol Sport gazetesinin haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal, sarı lacivertli yönetime Adama Traore'yi istediğini iletti.
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Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan İspanyol kanat oyuncusu için, Fenerbahçe'nin görüşmelere başlayacağı kaydedildi.
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Haberde, güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki futbolcunun beklenilenin çıkışı bir türlü yapamadığı aktarıldı.
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Traore, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 40 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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