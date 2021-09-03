Fenerbahçelilerin uzun süredir beklediği forvet transferinde nihayet mutlu sona ulaşıldı. Sarı-lacivertli ekip, Salzburg'tan Mergim Berisha'yı 4 yıllığına renklerine bağladı.

Transfer dönemi boyuncu birçok golcü, sarı-lacivertli kulübün gündemine geldi. Özellikle Alexander Sörloth ile Vedat Muric için ciddi girişimler yapıldı. Sörloth, futbol hayatına büyük liglerde devam etmeye karar verdi ve Sociedad'ın yolunu tuttu. Muric için ise Lazio'nun yeni hocası Sarri'den ayrılık onayı gelmedi.

Mergim Berisha'nın Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu Habertürk okuyucuları 16 Temmuz'da yayınlanan haberimizle öğrenmişti. O dönemde yapılan görüşmelerde sonuca gidilememişti.

UEFA kadrosunun son teslim günü olan dün transfer çalışmasında mutlu sona ulaşıldı ve Berisha, Meyer ile birlikte gizlice İstanbul'a getirildi.

4 yıllık sözleşmeye imza atan 23 yaşındaki futbolcu, son yıllarda Muric haricinde verim alınamayan forvet bölgesine çare olmaya çalışacak.

FUTBOLCU FABRİKASINDAN GELDİ!

Kariyerine Avusturya ekibi Salzburg'ta başlayan Berisha, zaman zaman tecrübe kazanması için kiralık olarak başka takımlara gitse de ilk kez bonservisiyle transfer yaptı. Kulüp kariyerinde 170 resmi maça çıkarken 70 gol attı ve 38 asist yaptı. Almanya genç milli takımında forma giydi.

Berisha'nın yıldızı özellikle Salzburg ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla parladı. Liverpool, Atletico Madrid ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı grupta Salzburg 3. oldu. Grupta oynanan 6 maçta Berisha attığı 5 gol ve yaptığı 1 asistle öne çıkan isimlerden oldu. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Salzburg, Villarreal ile eşleşti. 2-0 ve 2-1'lik galibiyetlerle İspanyollar tur atlarken Salzburg'un tek golünü yine Berisha attı.

Berisha'nın eski kulübü Salzburg, son yıllarda adeta bir futbol fabrikası gibi çalışıyor. Salzburg'tan çıkan bazı isimler: Haaland, Sadio Mane, Naby Keita, Szoboszlai, Upamecano, Kampl, Soriano, Hee-chan Hwang ve Minamino.

Salzburg ekibi, hem kendi ligindeki başarısı hem de parlatarak büyük liglere gönderdiği yıldızlarla dikkat çekiyor.