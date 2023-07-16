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        Fenerbahçe'de Szymanski ilk antrenmanına çıktı

        Rusya kampını tamamlayan ve İstanbul'a dönen Fenerbahçe, hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Sebastian Szymanski takımla ilk idmanına çıktı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 13:47
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        Szymanski sahaya indi!
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        Rusya kampını tamamlayıp İstanbul'a dönen Fenerbahçe, hazırlıklarına tesislerinde devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferlerden Sebastian Szymanski de takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

        Çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel antrenmanlarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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