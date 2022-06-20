Geride bıraktığımız sezon Olympiakos ve Porto'da toplam 10 maçta forma giyebilen Semedo'nun sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istediği, bu nedenle Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe'ye gitme ihtimalinin yüksek olduğu da belirtildi.