Dinamo Kiev'deki geleceğiyle ilgili soruya Lucescu, "2024'e kadar sözleşmem var. Şu anda bu kaosun içinde takımı bırakakam. Çok ciddi teklifler vardı. Fenerbahçe'den de teklif aldım. Ama şu anda geçerli değil. Dinamo Kiev'i bu durumda bırakamam. Bu korkaklık olurdu." yanıtını verdi.