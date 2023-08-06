Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Roma, Batshuayi'yi istiyor
Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Michy Batshuayi'nin yeni adresi İtalya olabilir. Çizme basınına göre Roma, Belçikalı golcüyü istiyor.
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Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Michy Batshuayi için önemli bir iddia geldi.
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Correira Della Sport, forvet arayışında olan Roma'nın, Fenerbahçe'nin golcüsünü kadrosuna katmak istediğini manşetine taşıdı.
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Daha önce Scamacca ve Morata ile ilgilenen Roma kulübü, transferleri bitirememiş ve hedef küçültmüştü.
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İtalyan ekibinin, kısa süre içinde sarı lacivertli takımla görüşmelere başlayacağı iddia edildi.
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Teknik direktör Jose Mourinho'nun da Belçikalı golcünün transferine sıcak baktığı öne sürüldü.
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Öte yandan Roma'nın gündeminde Duvan Zapata ve Wout Weghorst gibi golcüler de yer alıyor.
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