Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Tüm dünyaya yayılan ve hayatı neredeyse durma noktasına getiren koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de futbol oldu... Neredeyse tüm dünyada futbol faaliyetleri durma noktasına gelirken, belirsizlik futbol kamuoyunun ana gündemini oluşturur oldu. Ülkemizde de durum doğal olarak bundan farksız olmazken, Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve kurmayları tüm zorlu şartlara rağmen özellikle önümüzdeki sezona yönelik çalışmalarını tam gaz sürdürüyorlar.

Kulüp çalışanlarının neredeyse tamamının çalışmalarını evden sürdürdüğü Fenerbahçe'de, bunun dışında başkan ve ekibinin mesaisi sürüyor. Gerek telefon görüşmeleriyle gerekse video konferanslar ile transfer çalışmalarını bile bir yandan devam ettiren Fenerbahçe'de, teknik direktör konusunda da değerlendirmeler, görüşmeler ve fikir alışverişleri sürüyor.

Sarı-Lacivertliler'de her ne kadar teknik direktör konusu tam anlamıyla netleşmemiş olsa da, özellikle sezon sonunda serbest kalacak oyuncular konusunda çalışmalar yapıp, bazı oyuncuları bitme noktasına getirip sadece teknik direktörün onayına bırakma düşüncesi hakim.

Bu kapsamda her ne kadar yeni sezonun, hatta mevcut sezonun durumu belirsizliğini koruyor olsa da Fenerbahçe ne şartlarda olursa olsun yeni sezona hazırlıklarını mümkün mertebe erken tamamlayıp, iyi bir planlamayla sezona başlamayı hedefliyor.