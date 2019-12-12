Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ni 5-2 yenerek flaş bir galibiyet alan Fenerbahçe'de zorlu Sivasspor maçı öncesi kadro konusu netleşmeye başladı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; büyük bir forma savaşının yaşandığı Sarı-Lacivertliler'de stoperde geçtiğimiz hafta olduğu gibi Sadık ve Serdar'ın oynaması beklenirken, sağ bekte ise Dirar ve Isla arasında bir tercih olacak. Dirar'ın sağ önde de oynama ihtimali olsa da bu bölge için favori isim ise yine Ozan Tufan. Orta sahanın ortasını yine Emre ile Gustavo'ya teslim etmeye hazırlanan Ersun Yanal'ın Sivasspor'a karşı Gençlerbirliği maçının ilk 11'iyle çıkma ihtimali de bir hayli yüksek.