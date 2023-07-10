Fenerbahçe'de sıcak saatler! Attila Szalai, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku...
Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de Szalai'nin ayrılığı gündeme gelirken, Szymanski ve Djiku transferlerinde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Transfer dönemine Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyeleriyle başlayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
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Hücum hattını güçlendiren sarı-lacivertlilerde şimdiki hedef orta saha transferi olurken, gündemin ilk sırasında Sebastian Szymanski yer alıyor.
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Rus ekibi Dinamo Moskova'da forma giyen Polonyalı 10 numarayla geçtiğimiz günlerde temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncu ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
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Sarı-lacivertlilerin yıldız isim için 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli ödemeyi göze aldığı öğrenildi.
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Dinamo Moskova'nun 2019 yazında 5.5 milyon euro bedelle Lech Poznan'dan transfer ettiği Szymanski, geçen sezon 2 milyon euro karşılığında Feyenoord'a kiralandı.
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24 yaşındaki yıldız, geçen sezon Feyenoord'da çıktığı 40 maçta 10 gol atıp 7 asist yaparak şampiyonluğun mimarlarından oldu.
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SZALAI GİDİYOR, DJIKU GELİYOR
Orta saha transferinde bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe'nin stoper hattında da önemli bir değişiklik yaşanması bekleniyor.
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Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana sergilediği başarılı ve istikrarlı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Attila Szalai için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Alman basınından Kicker'in haberine göre; Bundesliga ekibi Union Berlin, Macar futbolcuyu transfer etmek için Fenerbahçe ile 14 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
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Haberde Union Berlin'in ilk teklifi olan 12 milyon euronun reddedildiği ancak Alman ekibi teklifi 14 milyon euroya çıkarına anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
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Fenerbahçe'nin Union Berlin ile anlaşması sonrası Attila Szalai'nin menajeri, transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için İstanbul'a geldi.
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25 yaşındaki stoper, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 117 resmi maçta 7 gol atarken, 4 de asist yaptı.
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Szalai ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Macar stoperin boşluğunu Alexander Djiku ile dolduracak.
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Sarı-lacivertliler, Ganalı oyuncunun menajerini geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirirken, tarafların prensipte el sıkıştığı öğrenildi.
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Bu gelişme sonrası 28 yaşındaki savunmacı sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a davet edildi.
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Son olarak Fransa Ligue 1 takımlarından Strasbourg'un formasını giyen oyuncu geçen sezon 31 lig maçında oynamıştı.
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10 sezon top koşturduğu Ligue 1'de 216'sı ilk 11'de olmak üzere 223 kez forma giyen Djiku, 2022 Dünya Kupası'nda da oynamıştı.
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İsmi daha önce Beşiktaş ile de anılan Djiku'nun kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.