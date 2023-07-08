Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Alexander Djiku'nun menajeri İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Ganalı stoper Alexander Djiku'nun menajeri, transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a geldi.
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, kadrosuna önemli bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
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TRT Spor'un haberine göre; savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Alexander Djiku'nun menajerini İstanbul'a getirdi.
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Ganalı futbolcunun menajeriyle bir araya gelecek olan Fenerbahçe yönetimi, anlaşma sağlanması halinde 28 yaşındaki stoperle resmi sözleşme imzalayacak.
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Son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg'da forma giyen Djiku'nun bonservisi elinde bulunuyor.
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Geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Djiku'nun ismi Beşiktaş'la da anılıyordu.