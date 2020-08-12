Fenerbahçe'de Semih Özsoy istifa etti

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde Semih Özsoy'un istifa ettiği, istifanın yönetim kurulu kararınca kabul edildiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy’un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır.



Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy’un istifası kabul edilmiştir.



Başkan Vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz"