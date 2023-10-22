Fenerbahçe'de Osayi'den Fred'e övgü

REKLAM advertisement1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Osayi Samuel, "Fred çok iyi bir oyuncu. Dünyanın en iyi takımlarında oynadı. Sahada bu tecrübeyi yansıtıyor. Çok iyi bir lider. Takımdaki herkesin bunu yapması gerekiyor kazanabilmemiz için." ifadelerini kullandı.

Fred: Galibiyetten dolayı çok mutluyum

"İyi bir maç çıkarttığını düşünüyorum, bugün bir de gol attı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Aldığımız bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Yolumuza devam ediyoruz. Maç maç bakıyoruz. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Önümüzde Konferans Ligi'nda oynayacağımız bir maç var. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Dinlenip çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Alexander Djiku: Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalışıyor

"Maça çok iyi başladığımızı söyleyebilirim. İsteğimiz ver arzumuz sahadan galibiyetle ayrılmaktı. Mükemmele yakın bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Kalemizde gol görsek de rakibe çok pozisyon vermedik. Pozitif bir sonuç elde ettiğimizi söyleyebilirim. Galibiyetten dolayı mutluyuz. İsteğimiz bu şekilde devam etmek. Biz kaliteli bir takımız. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalışıyor. Seriyi uzatabildiğimiz kadar uzun bir noktaya çekmek istiyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz."