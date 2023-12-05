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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Krunic transferinde sıcak gelişme! Ahmet Selim Kul son durumu aktardı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Krunic transferinde sıcak gelişme!

        Devre arasında stoper ve 6 numaraya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de yazın istenilen Rade Krunic yeniden gündeme geldi! Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul son gelişmeleri aktardı

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 05.12.2023 - 00:43 Güncelleme: 05.12.2023 - 00:50
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        Krunic transferinde sıcak gelişme!
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        Devre arasında kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rade Krunic transferini yeniden gündeme aldı. İtalyan basınında bu yönde haberler çıkarken transfere dair tüm detayları Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul aktardı.

        Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda son gelişmelere dair bilgileri aktaran Ahmet Selim Kul şu ifadeleri kullandı:

        "Krunic bitti bitiyor' seviyesinde değil ama gelişmeler var. Pioli oyuncunun kalmasını istiyordu. Milan, Krunic'e sözleşme teklifi yaptı ama oyuncu bu teklifin değerini yansıtmadığını düşünerek reddetti. Milan da bu gelişme sonrasında oyuncunun sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kaldı, artık para kazanma seçeceğini düşünmeye başladı. Kafasının çok fazla futbolda olmaması nedeniyle Pioli onu oynatmamaya da başladı. Fenerbahçe, Milan'la pazarlıklarını sürdürüyor. Krunic'le yazdan kalan bir gönül anlaşması var. Fenerbahçe bu transferi 5-5,5 milyon Euro bedelle bitirmeyi hedefliyor. Bu işin devre arasında bitme ihtimali şu an için fena gözükmüyor."

        STOPERE YERLİ HAREKATI!

        Stoper bölgesine yerli takviye etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine Süper Lig'den iki isim geldi. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'dan Adil Demirbağ'ı gündemine alırken şu an için herhangi bir girişimde bulunmadı. Transferde adı geçen diğer isim ise Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu. Ahmet Selim Kul stoper transferindeki son durumu ise şöyle aktardı:

        "Konyasporlu Adil Demirbağ için henüz bir girişim yok, Fenerbahçe'nin düşündüğü oyunculardan biri. Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu'yu da duydum ana henüz teyit edemedim."

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