Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland maçı hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör İsmail Kartal da kadroyu netleştiriyor.
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5’inci maçına çıkıyor.
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Teknik direktör İsmail Kartal’ın Nordsjaelland karşısında sahaya süreceği kadro netlik kazanmaya başladı.
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Kalede İrfan Can Eğribayat’ın oynaması beklenirken, savunma hattının sağında Osayi Samuel’in ilk 11’e döneceği ifade ediliyor.
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Kartal, stoper hattını Yusuf Akçiçek ve Jayden Oosterwolde’den oluşturacak.
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Defansın solunda ise Ferdi Kadıoğlu’na şans verecek.
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Teknik Direktör Kartal ayrıca orta sahada İsmail Yüksek ve Miguel Crespo’yu görevlendirecek.
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10 numara pozisyonunda da Sebastian Szymanski formayı giyecek.
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Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder’in, maç temposunu yakalaması adına sağ kanatta başlayacağı belirtildi.
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Sol kanatta ise son dönemde yeteri kadar şans bulamayan Ryan Kent’in forma giyeceği öğrenildi.
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Diğer yandan zorlu maçta Fenerbahçe’nin hücum yükü, Michy Batshuayi’nin omuzlarında olacak.
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Belçikalı oyuncu, bu sezon attığı 4 golün tamamını Konferans Ligi’nde kaydetmişti.
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