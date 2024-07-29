"ARAMIZA YENİ BİR OYUNCU KATILIRSA SEVİNİRİM"

"Kulübün transfer döneminde yapmış olduklarından memnunum. Bazı oyuncular gecikti diye söylenebilirdim ama iyi bir iş yaptılar. Daha fazla bir şey isteyemem.Tabii ki aramıza yeni bir oyuncu katılırsa sevinirim ama katılmazsa da ben elimizdeki oyunculardan memnunum. Benim üzüldüğüm konu, göndermek zorunda kaldığım oyuncularım. Çünkü gerçekten herkesi çok seviyorum. İşin doğası bu. Takımda 29 oyuncu artı kalecilerle çalışmam imkansız. Ben daha dar, herkesin motive olduğu, herkesin birinci ve ikinci opsiyon olduğunu bildiği bir kadro istiyorum."