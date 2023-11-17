Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Milli takımlara giden futbolculardan yoksun yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamladı.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.