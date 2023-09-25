Fenerbahçe'de Djiku güven verdi!
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Djiku Alanyaspor karşılaşmasında gösterdiği performansla rakiplerine geçit vermedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sonraki mücadelelerde Djiku-Becao ikilisinden vazgeçmeyeceği öne sürüldü
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Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak yaz transfer döneminde katılan Alexander Djiku, Alanyaspor karşısında sergilediği performansla göz doldurdu.
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Savunmada yaptığı kritik hamleler ve kafa toplarındaki etkinliği ile dikkat çeken Djiku´nun performansı istatistiklere de yansıdı.
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7 hava topu kazanıp bu alanda yüzde 100´lük bir oran yakalayan Ganalı savunmacı, 9 isabetli uzun top atarken, 5 pas arası, 1 top çalma istatistikleri de yakalayarak karşılaşmanın en iyileri arasında yer aldı.
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Defanstaki başarılı performans sonrası İsmail Kartal'ın Djiku-Becao ikilisinden vazgeçmeyeci öne sürüldü. Kartal'ın Becao'nun pozisyon bilgisine, Djiku'nun ise hızına ve çabukluğuna güvendiği kaydedildi.
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