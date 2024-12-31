Fenerbahçe'de 2024 yılı böyle geçti: 99 puan, Mourinho, deplasman rekoru

11 FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, ocak ayında 2'si yerli olmak üzere 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirirken, sezon sonunda da 7 isimle sözleşme imzalandı. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kış transfer döneminde kiralık olarak takıma dahil olurken, yaz transfer döneminde ise bonservisi alındı. İtalya'nın önemli savunmacılarından Leonardo Bonucci, ocak ayında geldiği Fenerbahçe'de sezon sonu itibarıyla kariyerine de nokta koydu. Sarı-lacivertliler, en fazla bonservisi Youssef En-Nesyri (19 milyon 500 bin Euro) için ödedi. Faslı forvet3 ödenen bonservis, Süper Lig tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek miktar oldu. Yaz transfer döneminde ayrıca Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic kiralık olarak takıma katılırken, deneyimli forvet Cenk Tosun da bedelsiz olarak transfer edildi.