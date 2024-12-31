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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de 2024 yılı böyle geçti: 99 puan, Mourinho, deplasman rekoru - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de 2024 yılı böyle geçti: 99 puan, Mourinho, deplasman rekoru

        Fenerbahçe, 2024 yılını Süper Lig'de ikinci sırada tamamlarken, geçtiğimiz sezon rekorlar kırdığı sezonu ise kupasız kapattı. Sarı-lacivertliler, lig, kupa ve Avrupa'da toplam 55 karşılaşmada 36 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bir sezonda 99 puan toplayarak kulüp tarihinin en fazla puan topladığı sezonu yaşayan Fenerbahçe, 99 golle 103 gollü rekoruna da yaklaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:17 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:17
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        • 1

          Fenerbahçe, 2024 yılını kupasız kapatırken, Avrupa'da ise çeyrek final oynadı. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de en fazla puan topladığı sezonu geride bıraktı ve 99 puanla ligi ikinci sırada yer aldı. Lig maratonunda 31 galibiyet, 6 beraberlik alırken, 1 kez de mağlubiyet yaşadı. 99 golle sezonun en golcü takımı olan Fenerbahçe, kalesinde 31 gol gördü.

        • 2

          2024 YILINDA 55 MAÇA ÇIKTI

          Fenerbahçe, 2024 yılında Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 55 maç oynadı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 36 galibiyet, 9 mağlup yaşadı. 10 karşılaşma ise berabere sona erdi. Ayrıca sarı-lacivertliler, U19 takımıyla çıktığı TFF Süper Kupa maçında sahadan çekildiği için Galatasaray'a hükmen kaybetti. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde ligde 99 puan toplayarak kulüp tarihinin en fazla puan elde ettiği sezonu yaşadı.

        • 3

          2024 YILINI İKİNCİ TAMAMLADI

          Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 17 haftasında oynadığı 16 mücadelede 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 36 puan topladı. Kanarya, rakip filelere 40 gol gönderirken, kalesinde 15 gol gördü. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, 2024 yılını ikinci tamamladı. Sarı-lacivertliler, ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.

        • 4

          JOSE MOURINHO TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ

          Fenerbahçe, 2024 yılında 2 teknik direktörle çalıştı. Geçtiğimiz sezon takımın başında olan İsmail Kartal ile sezon sonunda yollar ayrıldı. Kartal, Fenerbahçe'nin başında 3. dönemini rekorlar kırarak tamamladı. Son 27 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen İsmail Kartal, dış sahada ise 19 karşılaşmada rakiplerine kaybetmedi. Fenerbahçe yönetimi, sezonun tamamlanmasının hemen ardından dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile anlaştı. Mourinho'lu Fenerbahçe ligde 16 maçta 36 puan toplarken, derbilerde ise istediği sonucu alamadı. Kanarya, sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olurken, deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.

        • 5

          26 MAÇLIK DEPLASMAN SERİSİ

          Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda dış sahada 19 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, bu sezon da bu seriye 7 mücadeleyle devam etti. Deplasmanda 26 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fenerbahçe, bu alanda kendisine ait rekoru geliştirdi. Kanarya'nın serisi bu sezonun 15. haftasında Beşiktaş'la oynanan maçta sona erdi.

        • 6

          UEFA KONFERANS LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

          Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, organizasyonda çeyrek final oynadı. Son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise takımını 3-0 ve 1-0'lık skorlarla eleyen sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. İlk maçta sahadan 3-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe, evinde 1-0 kazanırken, tur atlayan taraf penaltı atışları sonucunda 3-2'lik skorla Olympiakos oldu.

        • 7

          AVRUPA LİGİ'NDE HEDEF PLAY-OFF TURU

          Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en önemli 2. kupası olan Avrupa Ligi, bu sezon lig aşaması formatında oynanıyor. Fenerbahçe de bu organizasyon öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine çıktı. 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano'yu (4-3, 2-1) her iki maçta da yenen sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille'e 2-1 ve 1-1'lik skorlar sonucu elendi. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Avrupa Ligi'ne sahasında Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başladı. Daha sonra sırasıyla Twente ve Manchester United ile berabere kalan Kanarya, AZ Alkmaar'a mağlup olurken, deplasmanda Slavia Prag'ı yendi. Evinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'ya kaybeden Fenerbahçe, 6 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 8 puanla 21. sırada olan sarı-lacivertliler, kalan haftalarda Lyon ve Midtjylland ile oynayacak. Fenerbahçe, ilk 24 içinde yer alarak play-off turuna kalmayı hedefliyor.

        • 8

          11 FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ

          Fenerbahçe, ocak ayında 2'si yerli olmak üzere 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirirken, sezon sonunda da 7 isimle sözleşme imzalandı. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kış transfer döneminde kiralık olarak takıma dahil olurken, yaz transfer döneminde ise bonservisi alındı. İtalya'nın önemli savunmacılarından Leonardo Bonucci, ocak ayında geldiği Fenerbahçe'de sezon sonu itibarıyla kariyerine de nokta koydu. Sarı-lacivertliler, en fazla bonservisi Youssef En-Nesyri (19 milyon 500 bin Euro) için ödedi. Faslı forvet3 ödenen bonservis, Süper Lig tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek miktar oldu. Yaz transfer döneminde ayrıca Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic kiralık olarak takıma katılırken, deneyimli forvet Cenk Tosun da bedelsiz olarak transfer edildi.

        • 9

          FERDİ KADIOĞLU PREMIER LİG'E GİTTİ

          2018 yılında Fenerbahçe forması giymeye başlayan ve gelişimiyle milli takımın da değişmez oyuncularından olan Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekibi Brighton'a imza attı. Ferdi için sarı-lacivertlilere 30 milyon Euro bonservis ödenirken, bu rakam Fenerbahçe tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek bedel olarak kayıtlara geçti.

        • 10

          2 NİSAN'DA YÖNETİME YETKİ VERİLDİ

          Fenerbahçe kongre üyeleri, 2 Nisan 2024'te gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında 4 maddelik önerge için yönetim kuruluna yetki verdi. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu tarafından, genel kurul üyelerine sunulan önerge doğrultusunda sarı-lacivertliler, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan TFF Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıktı. Bu sezon ise Türkiye Kupası'na katılıp katılmama kararı önümüzdeki günlerde verilecek.

        • 11

          EDIN DZEKO'DAN 2024 YILINDA 23 GOL

          Bosna Hersekli forvet Edin Dzeko, geçtiğimiz sezonu 25 golle kapatırken, bu sezon da 14 golle takımının en golcü ismi konumunda yer alıyor. Dzeko, 2024 takvim yılında Süper Lig'de 18 gole imza atarken, Avrupa kupalarında 5 gol kaydetti. Deneyimli golcü, geçtiğimiz sezon ligde Konyaspor'a karşı ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Lugano'ya karşı hat-trick yaptı.

        • 12

          KONYASPOR'U 7-1, İSTANBULSPOR'U 6-0 YENDİ

          Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yıl içerisinde oynadığı karşılaşmalarda farklı skorlara da imza attı. Kanarya, 10 Ocak 2024'te evinde Konyaspor'u 7-1 mağlup ederken, 26 Mayıs 2024'te İstanbulspor'u 6-0 yendi. Deplasmanlarda ise 23 Kasım tarihinde Kayserispor'u 6-2'lik skorla geçerken, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Öte yandan Adanaspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçında da sahadan 6-0'lık skorla ayrıldı.

        • 13

          CENGİZ ÜNDER VE BATSHUAYI'DEN 1 MAÇTA 4 GOL

          Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de 7 Ocak 2024'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'u 5-1 mağlup ettiği müsabakada Cengiz Ünder 4 gole imza attı. Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi ise 17 Ocak 2024'te Kadıköy'de Adanaspor'a karşı oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında 4 gol kaydetti. Sarı-lacivertliler 6-0'lık skorla bir üst tura adını yazdırdı.

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