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        Fenerbahçe bu sezon hangi oyuncuları transfer etti? İşte 2023-2024 fenerbahçe transferleri

        Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe transfer çalışmalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'la yolları ayıran Fenerbahçe, ayrı dönemlerde 2 defa görev alan İsmail Kartal'ı bir kez daha göreve getirdi. İlk olarak Dzeko'yu kadrosuna katan sarı-lacıvertli kulüp transferde ses getirmeye devam ediyor. Peki, Fenerbahçe bu sezon hangi oyuncuları transfer etti? İşte detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 16:15
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          Bu sezon üç kulvarda mücadele edecek olan sarı-lacıvertli ekip transfer haberleriyle ses getirmeye devam ediyor. Arda Güler'i rekor bir ücretle Real Madrid'e satan Fenerbahçe dünya gündeminde yer aldı. Aradığı golcüyü Inter'de bulan sarı kanarya, Şampiyonlar Ligi'nin golcü ismi Dzeko'yla kadrosunu güçlendirdi. İşte, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe transferleri…

        • 2

          FENERBAHÇE BU SEZON HANGİ OYUNCULARI TRANSFER ETTİ?

          Fenerbahçe bu sezon; Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren İtalyan devi Inter'den 37 yaşındaki Dzeko'yu 2 yıllığına renklerine bağladı.

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          Ardından Rangers'dan sol kanat oyuncusu Ryan Kent'i ve son olarak Fransız asıllı Ganalı stopper 28 yaşındaki Alexander Djiku'yu kadrosuna kattı.

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          Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ı da bonservisiyle kadrosuna kattı ve şimdiye dek (11 Temmuz Salı) toplamda 4 oyuncuyu transfer etmiş oldu.

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          FENERBAHÇE İLE ADI GEÇEN İSİMLER!

          Fenerbahçe'nin transfer gündeminde Fildişi Sahilli yıldız Zaha var. 

        • 6

          Orta sahadaki açığı kapatmak isteyen sarı-lacıvertli ekip Dinamo Moskova'nın genç yıldızı 24 yaşındaki Sebastian Szymanski ile görüşmelere devam ediyor.

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          Kaleci Altay Bayındır'ın sakatlığının uzaması durumunda ise Manchester United'ta sözleşmesi biten De Gea'yı kadrosuna katmak istiyor. 

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          Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 17 gol atan milli futbolcu Umut Nayir'i kadrosuna kattığı ileri sürüldü.

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