Fenerbahçe bu sezon hangi oyuncuları transfer etti? İşte 2023-2024 fenerbahçe transferleri

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Bu sezon üç kulvarda mücadele edecek olan sarı-lacıvertli ekip transfer haberleriyle ses getirmeye devam ediyor. Arda Güler'i rekor bir ücretle Real Madrid'e satan Fenerbahçe dünya gündeminde yer aldı. Aradığı golcüyü Inter'de bulan sarı kanarya, Şampiyonlar Ligi'nin golcü ismi Dzeko'yla kadrosunu güçlendirdi. İşte, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe transferleri…