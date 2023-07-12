Fenerbahçe Beko, Yam Madar'ı renklerine bağladı

Fenerbahçe Beko, Partizan'dan ayrılan genç basketbolcu Yam Madar'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Partizan'dan ayrılan ve serbest durumda olan Yam Madar'a birçok takım teklif yaptı ancak İsrailli yeteneğin son kararı Fenerbahçe Beko oldu.

Madar 2018 yılında, henüz 18 yaşındayken Hapoel Tel Aviv formasıyla ilk profesyonel maçına çıktı. İlk sezonunda az oynadı ama potansiyeli ortadaydı. Ertesi yıl Ironi Ness Ziona'ya katıldı ve burada önemli bir oyuncu haline geldi.

İsrailli profesyonel basketbol oyuncusu Yam Madar, genç yaşına rağmen dikkat çekici bir kariyere sahip. İsrail'in Beit Dagan kentinde 6 Nisan 2000 tarihinde doğan Madar, basketbol oynamaya genç yaşta başladı. Gençliğinde Maccabi Tel Aviv'in genç takımına katıldı ve kısa sürede göze çarpan bir oyuncu oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, genç oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Madar'ın asıl çıkışı 2020-21 sezonunda Hapoel Tel Aviv ile anlaşmasıyla geldi. Maç başına 17,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 5,2 asist ortalamalarıyla patlama yaptığı bir yıl geçirdi. İsrail Basketbol Premier Ligi'nin En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu seçildi ve Hapoel Tel Aviv'in lig finallerine yükselmesine yardımcı oldu.

2021 yazında Madar, Ulusal Basketbol Birliği (NBA) takımlarından Boston Celtics ile sözleşme imzalayarak kariyerinde bir sonraki adımı attı. NBA'de oynayan altıncı İsrailli oyuncu ve en genç oyunculardan biri oldu.