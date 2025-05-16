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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Potada dev derbi! Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. maçında Galatasaray'ı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak dev derbi öncesinde, Fenerbahçe Beko - Galatasaray karşılaşmasının tarihi ve maç saati basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçının tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 23:18 Güncelleme: 16.05.2025 - 23:18
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        • 1

          Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi, sezonun ilk yarısında 19 Ocak Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 81-95 kazanmıştı. Potada iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek olan mücadelenin biletleri 12 Mayıs itibarıyla satışa sunuldu. Peki, "Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Müsabaka beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

        • 4

          İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

          İki takım arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu ilk yarısında 19 Ocak Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 81-95 kazandı.

          Fenerbahçe Beko rakibini bu sezon 14 Şubat Cuma günü Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’nda oynanan Türkiye Kupası yarı final müsabakasında 89-74 ile geçti.

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