Fenerbahçe Beko, Belgrad'da kayıp

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Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda Maccabi Playtika karşısında ilk yarıyı 8 sayı farkla (46-38) önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda etkisiz kaldı ve sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligde dördüncü kez mağlup oldu.

BELGRAD'DAKİ 3 MAÇI DA KAYBETTİ THY Avrupa Ligi'nin ilk 6 haftalık periyodunda yalnızca Valencia deplasmanında mağlup olup 5 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, son 3 karşılaşmasını ise Belgrad'da oynadı. Partizan, Kızılyıldız ve Maccabi Playtika'yla Sırbistan'da karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, bu 3 maçta da rakiplerine yenildi. Eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in yönettiği Partizan karşısında 3 periyodu önde tamamlayan başantrenör Dimitris Itoudis'in öğrencileri, son periyotta etkisiz kaldı ve müsabakayı 85-84 kaybetti.

REKLAM Partizan'ın ardından Sırbistan'ın bir diğer temsilcisi Kızılyıldız ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, bu sezon hem lig hem de Avrupa'da en az sayı ürettiği mücadeleyi oynadı ve karşılaşmadan 31 sayı farkla 87-56 mağlup ayrıldı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Maccabi Playtika maçını da Belgrad'da oynayan Fenerbahçe Beko, aynı şehirde çıktığı üst üste üçüncü maçta da taraftarlarını üzdü. Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'ndeki 4 yenilginin son üçüne Belgrad'daki maçlarda engel olamadı. EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 9 maçta 4 yenilgi alırken, bu mağlubiyetlerin tamamını deplasmanda yaşadı. Valencia, Bayern Münih, Partizan, Kızılyıldız ve Maccabi Playtika'yla dış sahada oynadığı maçlarda yalnızca Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yenen sarı-lacivertliler, evinde oynadığı 4 maçta ise rakiplerine şans tanımadı. Sezona iç sahadaki EA7 Emporio Armani galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe Beko, evinde oynadığı diğer maçlarda Panathinaikos, ASVEL ve Olympiakos'u yenmeyi başardı.