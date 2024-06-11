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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda canlı şifresiz mi yayınlanacak?

        Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final Serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i ağırlıyor. Seride 2-1 üstünlüğü bulunan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i mağlup etmesi durumunda 11. şampiyonluğunu kazanacak. Kıran kırana geçmesi beklenen zorlu maç öncesinde, "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basket maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 19:21 Güncelleme: 12.06.2024 - 00:35
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        • 1

          Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basket maçı için nefesler tutuldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basket maçının tarihi ve saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basket maçının oynanacağı tarih...

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN?

          Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes bakset maçı 12 Haziran Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes arasında oynanacak serinin dördüncü maçı beIN Sports Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

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