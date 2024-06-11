Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basket maçı için nefesler tutuldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basket maçının tarihi ve saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basket maçının oynanacağı tarih...