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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncu Bonzie Colson'ı transfer etti - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncu Bonzie Colson'ı transfer etti

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen ABD'li forvet Bonzie Colson ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:37 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:45
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        Fenerbahçe Beko'dan transfer
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcunun daha önce Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka'da da forma giydiği hatırlatılarak "Colson, güçlü fiziği ve savunmadaki agresif görüntüsünün yanı sıra dış atışlar ve ribauntlardaki etkinliğiyle de biliniyor. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Bonzie Colson'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

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