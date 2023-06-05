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Fenerbahçe Beko: 90 - Anadolu Efes: 92 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu son saniye üçlüğüyle 92-90 yenerek seride durumu eşitledi.

Giriş: 05.06.2023 - 22:20 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko: 90 - Anadolu Efes: 92 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 92-90 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin 3. müsabakası, 7 Haziran Çarşamba günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Motley, Wilbekin ve Hayes-Davis'in kazandırdığı sayılarla üstün oynadığı ilk periyodu 25-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da karşılıklı basketler üretti. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle 16. dakikada 13 sayılık fark yakaladı: 39-26. Larkin ve Clyburn ile skor üreten Anadolu Efes, bitime 29 saniye kala farkı 3 sayıya indirdi: 43-40. Fenerbahçe, soyunma odasına 45-40 üstün gitti.

Üçüncü periyoda daha istekli başlayan Anadolu Efes, Clyburn'ün kaydettiği basketle 25. dakikada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 51-53. Kalan bölümde etkili performansını sürdüren ve Bryant ile kritik sayılar üreten lacivert-beyazlı takım, son bölüme 65-61 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte de hız kesmeyen Anadolu Efes, Bryant'ın skorer oyunuyla 34. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 64-77. Fenerbahçe Beko, Motley'in pota altından kaydettiği basketlerle 38. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 76-80. Clyburn ile dış atışlardan peş peşe kritik basketler kaydeden Anadolu Efes'e Tarık Biberovic'in 3 sayılık isabetiyle karşılık veren sarı-lacivertliler, bitime 15 saniye kala farkı 1'e çekti: 88-89. Larkin'in topu oyuna kenardan sokarken yaptığı kritik hatayı iyi değerlendiren Hayes-Davis, bitime 5 saniye kala Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 90-89. Anadolu Efes, Clyburn ile son saniyede 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketi sayıya çevirdi ve sahadan 92-90 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te 35 sayı kaydeden ABD'li oyuncu Will Clyburn, galibiyette başrolü oynadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Tolga Edis

Fenerbahçe Beko: Calathes 8, Wilbekin 12, Pierre 2, Hayes-Davis 14, Motley 22, Samet Geyik, Guduric 15, Tarık Biberovic 17, Melih Mahmutoğlu

Anadolu Efes: Micic 2, Larkin 17, Clyburn 35, M'Baye 5, Pleiss 11, Bryant 18, Furkan Haltalı 4, Buğrahan Tuncer, Egehan Arna

1. Periyot: 25-16

Devre: 45-40

3. Periyot: 61-65

Beş faulle çıkanlar: 32.24 Pleiss, 39.09 Furkan Haltalı (Anadolu Efes)

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