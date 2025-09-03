Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2025 Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler?

Fenerbahçe Spor Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul tarihini resmen açıkladı. Bu kritik kongrede, kulübün yeni başkanı belirlenecek ve başkan adayları netlik kazandı. Şampiyonlar Ligi’ne erken veda eden sarı-lacivertlilerde, teknik direktör José Mourinho’nun görevine son veren Başkan Ali Koç ve yönetimi, daha önce yaptığı açıklamalarda Eylül ayında seçime gidileceğini belirtmişti. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi tarihte yapılacak? 2025 Fenerbahçe başkanlık yarışında hangi isimler yarışacak? İşte Fenerbahçe’nin yeni liderini belirleyecek seçim tarihi ve detaylar...