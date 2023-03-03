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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FBTV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un açıklamaları şöyle.

''BU HUKUKİ BİR KARAR DEĞİL''

''Kayseri mahkemesi dün verilen yürütmeyi durdurma kararını reddetti. Bunun hukukla falan ilgisi yok. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utanıyorum. Bir Valilik nasıl böyle savunma yapar, nasıl böyle savunma yapan avukat tutar, inanılır gibi değil. Kayseri Valiliği'nin savunması sonucu, mahkeme ilk kararın aksine başvurumuzu reddetti. Bu hukuki bir karar değil. Bunu birinci sınıf hukuk öğrencisi bile anlar." dedi.

''NEDEN HEP BİZE OLUYOR''

"En ağır ihlaller, en yoğun hakem hataları, neden hep bizim en iddialı olduğumuz dönemlerde başımıza geliyor? Bu, bardağı taşıran damla noktasına gelmiş bir durumdur. Hükümet, devlet gibi kavramlar da hepsi birbirine karıştı, onlar için düşüncelerimi de anlatacağım. 4 Şubat Cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda 'Neden hep bize oluyor?' dedim. Bir kulüp 8 senede, 3 kere son maçta şampiyonluk kaybediyor. Bu olabilir mi? Olamaz!" ifadelerini kullandı.

''FENERBAHÇE OLARAK SİYASİ BİR ŞEY YAPMIYORUZ''

"Maçta bazı protestolar oldu. Biz saldırıya uğradık, devlete karşıymışız. Ertesi gün Beşiktaş maçında aynı şeyler oldu. Statta infial oluştu. Sosyal medyadan mesajlar paylaşıldı. Hassas dengede en makul açıklamayı yapmak bizim işimiz. Bazı kulüpler kendisi açıklama yaptı, son derece siyasi açıklamalar. Biz Fenerbahçe olarak siyasi bir şey yapmıyoruz. Bu kulübün DNA'sının ne olduğu açıkça ortada. Bir açıklamadan dolayı, bizim 5 senedir yaptıklarımız, duruşumuz sorgulanamaz. En çok kırıldığım nokta bu oldu. Statta bir bölüm protesto yaptı. Kulüpler Birliği'nde kültür vardı, ortak açıklamayı herkes yayınlar. Biz de yayınladık, iki büyük kulüp saatler sonra yayınlayınca, biz kötü olduk."

''BERNA GÖZBAŞI OLSA YAŞANMAZDI''

"Fenerbahçe'yi cezalandırmak mı, kutuplaştırmayı arttırmak mı? Fenerbahçe'yi rekabetten etmek mi? Ben ne suç işledim de oraya seyircisiz gidiyorum? Hemen yürütmeyi durdurmak için başvurduk, mahkeme de çabuk hareket etti. Savunmalar geldi. Türkçesi, Türkçe değil. Hukuku, hukuk değil. Ne virgülü, ne noktası var. Acele yazılmış. Salı günü dedikodular geldi kulağımıza. Hemen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'yı aradım. Anlatacağım olaylar, Berna Gözbaşı olsa, yaşanmazdı. Başkana bu iddiaları sordum. Bu kararın yanlış olduğunu söyledi ve 'Dün gece bize bilgi geldi' dedi."

''BU KARAR ORTAK ALINMALIDIR''

''Bu karar ortak alınmalıdır. Başkan ile konuştuktan sonra 'Bu yanlıştan dönülmesi için gereken kişilere ulaşalım' dedik. Çıkan tek şey 'Böyle bağırıyorsanız, biz de sizi cezalandırıyoruz' demek. Bu karar ortak alınmalıdır. Başkan ile konuştuktan sonra 'Bu yanlıştan dönülmesi için gereken kişilere ulaşalım' dedik. Çıkan tek şey 'Böyle bağırıyorsanız, biz de sizi cezalandırıyoruz' demek. TFF'yi aradık, onlar da yanlıştan dönülmesi için uğraştı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aradı ve Kayserispor'un açıklamasını söyledi. 'Olamaz, başkan ile bir saat önce konuştum ve tam tersi şeyler söyledi' dedim. İnternete girdim ve baktım, daha yayına girmemişti. Tekrar Ali Çamlı'yı aradım. 'Sorma' dedi, anlatamıyor adamcağız. Belli ki bir şey var. İstihbaratları sordum, 'Sorma, anla' diyor ve dostluğumuzdan bahsediyor. İnsanlar aranıyor ve 'Alakamız yok, Kayserispor'un başvurusu' deniyor. Kayserispor'un neler söylediğini söylemiyorum, başkan belli ki zor durumda. Kayserispor ile hiçbir sıkıntımız yok ama adını koyamıyorsun. Baktım ki, başkan da bir şey diyemiyor, 'Bilgi nereden geldi?' diyorsun, ona da cevap yok. Kem küm...

''BEN NE SUÇ İŞLEDİM DE SEYİRCİSİZ GİDİYORUM?

''Hemen yürütmeyi durdurmak için başvurduk, mahkeme de çabuk hareket etti. Savunmalar geldi. Türkçesi, Türkçe değil. Hukuku, hukuk değil. Ne virgülü, ne noktası var. Acele yazılmış. Fenerbahçe'yi cezalandırmak mı, kutuplaştırmayı arttırmak mı? Fenerbahçe'yi rekabetten etmek mi? Ben ne suç işledim de oraya seyircisiz gidiyorum? Çıkan mahkeme kararı, tepeden gelen kararla alınmış bir yanlışın, bir an önce kılıfına uydurulma çabası. Adam diyor ki, 'Maçlar şifresiz, evden izleyin.' O kadar spor zihniyetinden uzak. Kayseri'de birçok Fenerbahçeli'nin senede bir kere takımını izlemenin keyfini bilmiyorlar. Bunun hukuken geçerli olmayacağını düşündük. Yüce Türk mahkemelerinin doğru kararı vereceğini düşündük. Anladık ki baskı, balata. Savunmaya 110 tane tweet koyuşlar. Kaos olacakmış, belgesi buymuş. o kadar özensiz ki, 6222 yasasını, 6232 yapmış! O kadar özensiz. Kayseri gibi bir ilimizin Valisi'nin inanmadığı konuda savunma ancak böyle olur. Aklı ziyan diyorum tekrar. O zaman şifresiz maçlarda istediğiniz kulübün taraftarlarını almayın! Nasıl olsa evde izleyebilirsiniz! Sanki stada giden taraftarların evinde Digitürk yok! İnanan bir insan, böyle savunma yapmaz! O zaman şifresiz maçlarda istediğiniz kulübün taraftarlarını almayın! Nasıl olsa evde izleyebilirsiniz! Sanki stada giden taraftarların evinde Digitürk yok! İnanan bir insan, böyle savunma yapmaz!

''110 TWEETİ TEK TEK İNCELEDİK''

''Utanmadan bir de diyor ki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı kararı örnek gösteriliyor. Bu insanların spor yakın olsa, ilk yarı Ankara'daki maçta tatsız şeyler oldu. Sonrasında iki kulüp deplasmana taraftar götürmeme kararı aldı. Bizim kararla alakası yok. İki kulüp bu kararı aldı, Valilik bunu savunmaya yazıyor. Nasıl bir anlayıştır bu? 110 tweet'i tek tek inceledik. 110 tweet'in sadece 6 tanesi yasak kararı öncesinde paylaşılmış. Geri kalan hepsi yasak sonrası paylaşılmış. Bunu da istihbarat gibi anlatıyor. O 6 tweet de, hiçbir güvenlik riski oluşturacak içerik değil. Kalan tweetlerin hepsi deplasman yasağı sonrası. 23 tweet sahibi Fenerbahçeli. Hepsi gerçek kişi, troll koymamışlar. Bu tweet'lerin zaten Fenerbahçe ile alakası yok. Kayserispor Başkanı konuşamıyor, Vali başka şey söylüyor. İhale Kayserispor'a mı kaldı? Yoksa Kayserispor mu istedi, bize doğruları söylemiyor? Bence Kayserispor zor durumda bırakıldı, böyle bir şey isteyeceklerini düşünmüyorum. İstediyse de kendi ayıbı! Başkana çek başvuruyu diyoruz... Ankara'ya bir üst mahkemeye gideceğiz ama cumartesiye yetişmeyecek. Biz potansiyel suçlu olarak muamele görüyoruz. Ayrıca bu 110 kişinin maça geleceği ne malum? Bizim bu akşam maçımız var, ne olacak? Polisiye tedbirlerle halkın iradesinin önüne kimse geçemez. 6222'den bizim ve Beşiktaş taraftarlarına işlem yapılmış.

"KIZGINIZ SİNİRLİYİZ"

"Fenerbahçe olarak kızgınız, sinirliyiz. En büyük kızgınlığımızı da bu iş bilerek ve isteyerek, çıkmaza götürülüyor. Troller, belli başlı köşe yazarları bizi vatan haini gibi suçluyor. Fenerbahçe'nin söz konusu devletiyse, neler yaptığı ortadadır. Bir kısım FETÖ ile kol kola girdiğinde biz iyiydik... Onlar terörist grupla kol kolayken, biz mücadele ettik. Tekrar kaos mu istiyorsunuz? İki maçta bağırıldı, sanki ilk defa mı oldu? Olabilir, olgunlukla karşılamalısınız. Böyle yaparsanız, üstüne gidilmiyor. Beşiktaş maçında polis girmiş, birini almaya çalışmış. Orada olay başka şeymiş, polisin de yapacağı bir şey yok. Siyasi tezahürat olmasın, istemiyorum ama hakaret ve küfür yoksa, ben karışamam. Karışılırsa, ters teper!"

"KİMİN YAPTIRDIĞINI BİLİYORUM"

"Kulüpler bunu kontrol etsin' deniyor. En çok bize yapılıyor tepkiler. Zamanında Mesut Yılmaz'a da yapıldı. Fenerbahçe, Türkiye'dir. Kimsenin kontrolünde değildir. Her türlü ideoloji vardır. Bu Galatasaray'da da, Beşiktaş'ta da aynıdır. Bunu nasıl anlamazsınız? Anlıyorsunuz ama neden Fenerbahçe'yi tekrar hedef alıp, kaosun içine sokmaya çalışıyorsunuz? Biz bunun hesabını soracağız. Ben bunu kimin yaptırdığını biliyorum! Bu belki de Cumhurbaşkanımıza yapılan kötülüktür. Bunun spor ve hukuk anlamında hiçbir açıklaması yoktu. Taraftarın ağzına fermuar mı takacağız? İki sene önce de birinin stada gelmemesi için bana baskı yapıldı; 'Şöyle, böyle olacak' denildi. Aynı şey oluyor."

"HÜKÜMET İLE DEVLET KELİMELERİNİ AYIRALIM"

"Hükümet lehine şeyler olsa, Spor Şube işlem yapacak mıydı? Hükümet ile devlet kelimelerini ayıralım. Herkes devletin yanında ama herkes hükümetin yanında olmak zorunda değildir. Destekleyen vardır, desteklemeyen vardır. Size öğretmediler mi devlet nedir, hükümet nedir? Yönetimler yolcudur, taraftar da hancıdır. Hükümet de böyledir, kalıcı olan devlettir. Nasıl Fenerbahçe'yi vatan haini konumuna getirirsiniz? Bütün taraftarlara, diğer kulüplere sesleniyorum. Bugün bize, yarın size olur. Kayserispor ile derdimiz yok. Bunu size kim yaptırdı Kayserispor taraftarın isimlerini sık sık zikrettiğim için özür dilerim. Belki de sizin üstünüze kaldı bu iş. Ben de siyaset istemiyorum. Küfür olmadığı sürece bir şey diyemeyiz. Bu bir demokratik haktır."

"FENERBAHÇE SİYASET ÜSTÜDÜR"

"Bizi cezalandırarak bizi yola sokamazsınız! Biraz bizim tarihimize bakın. Bana göre 'Yönetim istifa' ile 'Hükümet istifa' arasında hiçbir fark yok. Hükümet için boynu kıldan ince olan vardır, karşı olan vardır. Sadece Fenerbahçe'yi hedef alarak kaos ortamına hizmet ediyorsunuz. Bunu bir gün birileri açıklayacak. Bazı kulüplerin, bizim taraftarlarımız hakkında ettiği laflar... Zillet falan... Sizsiniz siyaset yapan. Taraftarları, bizim yönettiğimizi düşünüyorsanız, bizi töhmet altında bırakıyorsunuz. Biz siyasetin parçası olmak istemiyoruz. Neden bize bunu yapıyorsunuz? Fenerbahçe siyaset üstüdür."

"BEN DE SİYASİ SÖYLEM İSTEMİYORUM"

"Ben de tribünde siyasi söylem istemiyorum. Ama tezahüratların çok ötesinde, zaman zaman siyaseti siz futbolun içerisine sokuyorsunuz. Bakanların şampiyonlukta selfie çekmesi siyaset olmuyor mu? Cumartesi-Pazar oynanan maçlarından ardından kulüpleri açıklamaya zorlamak siyaset olmuyor mu? Bir maçta tezahürat olunca, Fenerbahçe vatan haini! Yok, öyle değil! İnsanları kışkırtıyorsunuz! Çok önemli dertler varken, futbol camiası omuz omuza vermişken, yaptıklarınız çok yanlış. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti var, Kayseri'ye gidecek 1.600 kişi yaratacak, öyle mi? Bu kudretli devlete bu haksızlık! Koskoca adamlar bir öyle diyor, bir böyle diyor. Dediklerine kendilerinin bile inanmamaları.

"BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ BELLİDİR"

"Yazık, hakikatten yazık. Fenerbahçe siyaset üstüdür. Taraftarlarımızdan özür dilerim, beceremedik! Hukuka inandık ama beceremedik. Özür diliyorum. Taraftarlarımıza yalvarıyorum, provokasyona gelmeyin. Sadece takımı destekleyin. Belki de bilerek bizi bir noktaya itmek istiyorlar. Adana'da, Sivas'ta neler oldu gördünüz! Bizim başımıza gelenler... Nereye kadar gidecek bu iş bilmiyorum! Kimse çıkıp 'Fenerbahçe için devlete, millete karşıdır' demesin. Bizim kırmızı çizgimiz bellidir. Bizim Atatürk çizgimiz silinmez. Devletimiz ve milletimiz için her şeyi yaparız. Onun dışında bizim camiamızda çeşit çeşit insan vardır. Yani Türkiye gibi bir mozaiktir Fenerbahçe."

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