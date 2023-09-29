Fenerbahçe-Başakşehir maçı yazar yorumları

Erman Özgür (Fanatik): Süper Lig’in tartışmasız en tempolu, coşkulu, istekli, özgüvenli ve camiasıyla bütünleşmiş takımı Fenerbahçe işte bu özelliklerini ispatlarcasına maça fırtına gibi girdi. Jeneriklik Djiku golü, hücum organizasyonu dersi gibi Duarte’nin kendi kalesine attığı gol ve Szymanski’nin enfes vuruşu ile bulduğu 3. gol geldiğinde, henüz skorbord 20. dakikayı gösteriyordu. Başakşehir’in Çağdaş Atan değişiklikleri erken gelmesine rağmen ne Becao’nun agresifliği, ne İrfan Can-Tadic-Djeko-Szymanski kalitesi, ne de Ferdi-İsmail Yüksek enerjisi ile mücadele edecek hali olmadığı, daha ilk yarıdan oyun olarak da tabelada da belli olmuştu.