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Fenerbahçe Alagöz Holding - Sopron Basket: 82-62 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final ilk maçında Macaristan ekibi Sopron Basket'i 82-62 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşması 17 Mart Cuma günü Macaristan'da oynanacak.

Giriş: 14.03.2023 - 21:31 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Alagöz Holding - Sopron Basket: 82-62 (MAÇ SONUCU)
AA

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final ilk maçında Macaristan ekibi Sopron Basket'i 82-62 mağlup etti.

İki galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmedeki ikinci müsabaka, 17 Mart Cuma günü Macaristan'da oynanacak.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Petr Hrusa (Çekya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)

Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır 2, Iagupova 13, Meesseman 15, McBride 12, Stewart 20, Sabally 13, Djordjevic, Alperi Onar 3, Raca, Vandersloot 4, Merve Aydın, Stokes

Sopron Basket: Fegyverneky 7, Magbegor 17, Czukor 6, Brooks 9, Turner 9, Epoupa, Kunek 7, Varga, Stankovic, Borondy 7

1. Periyot: 22-19

Devre: 40-35

3. Periyot: 62-58

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