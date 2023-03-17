Fenerbahçe Alagöz Holding, Dörtlü Final'de!

Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 32-19 önde geçen sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 49-38 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda oyuna kontrolünü bırakmayan Fenerbahçe Alagöz Holding, son çeyreğine 65-48 önde girdiği maçı 82-62 kazanmasını bildi.

Son şampiyon karşısında İstanbul'daki ilk maçı da 82-62 kazanan sarı-lacivertli ekip, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Fenerbahçe Alagöz Holding'de Breanna Stewart, 25 sayı, 3 ribaunt, Emma Meesseman 16 sayı, 4 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.