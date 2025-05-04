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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-Beyazlılarda gol 44. dakikada Gedson Fernandes'ten geldi. Fernandes ayrıca 37. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Fenerbahçe bu sonuçla birlikte şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8 oldu. Galatasaray, Süper Lig'de çıkacağı Trabzonspor ve Kayserispor mücadelelerinden 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.05.2025 - 17:56 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:13
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        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

        Siyah-Beyazlılarda gol 44. dakikada Gedson Fernandes'ten geldi. Fernandes ayrıca 37. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

        ZİRVEDEKİ PUAN FARKI 8 OLDU!

        Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 75 puanda kalırken zirvedeki Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Beşiktaş ise puanını 55'e yükseltti ve üçüncülük iddiasını sürdürdü. Ligde üçüncü sırada Samsunspor (57p) bulunuyor.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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        GALATASARAY'A ŞAMPİYONLUK İÇİN 4 PUAN YETECEK

        Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile berabere kalmasının ardından zirvedeki fark 8'e çıktı ve Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğu için büyük avantaj elde etti.

        Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de çıkacağı Trabzonspor ve Kayserispor mücadelelerinden 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

        BEŞİKTAŞ PENALTI KAÇIRDI, FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

        Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin 34. dakikasında penaltı kazandı. Rashica'nın kullandığı kornerde İrfan Can Eğribayat'ın sektirdiği top, Talisca'nın koluna geldi. Hakem Yasin Kol, pozisyonun penaltı olduğunu değerlendirdi ve beyaz noktayı gösterdi.

        Hollandalı VAR hakemi Richard Martens, penaltıyı inceledikten sonra onayladı. Beşiktaş'ta penaltıyı kullanan Gedson Fernandes, kaleci İrfan Can Eğribayat'a takıldı.

        Beşiktaş, böylece bu sezon ilk kez bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

        FENERBAHÇE'DE PENALTI İTİRAZI

        Beşiktaş'ın kaçırdığı penaltının ardından gelişen pozisyonda Fenerbahçe, 37. dakikada bir pozisyonda penaltı bekledi. Savunmanın arkasına gönderilen Youssef En-Nesyri, topa yetişmek isterken Mert Günok ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.

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        Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda hakem Yasin Kol'a penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, oyunun devam etmesini istedi. Fenerbahçe'de itirazlarına devam eden Çağlar Söyüncü, sarı kart gördü.

        ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Mücadelenin 37. dakikasında sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü, hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

        Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören 28 yaşındaki stoper, 35. hafta oynanacak Rams Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

        FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK VARDI

        Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin, derbi kadrosunda yer almadı.

        TALISCA İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Fenerbahçe'nin deneyimli hücum oyuncusu Anderson Talisca, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti.

        Ligde 2 sezon Beşiktaş formasını giyen ve etkili bir performans ortaya koyan Talisca, uzun bir aranın ardından Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e döndü. Talisca, Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda topa elle müdahale etti.

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        NECİP UYSAL 267 GÜN SONRA KADRODA

        Beşiktaş'ta kaptan Necip Uysal, 267 gün sonra maç kadrosunda kendine yer buldu. Sezon başında 24 Ağustos'ta sakatlık yaşayan tecrübeli savunmacı, o tarihten bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Bir süredir takımla çalışmalarına devam eden 34 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 44 maç sonra Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer aldı. Necip, bu sezon yalnızca 11 Ağustos'ta ligin ilk haftasında oynanan Samsunspor maçında forma giymişti.

        EMRECAN TERZİ, KARİYERİNİN İLK DERBİSİNE ÇIKTI

        Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi, ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıktı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından derbi maçta ilk 11'de görevlendirilen 21 yaşındaki oyuncu, kariyerinin ilk derbisini sarı-lacivertli ekibe karşı oynadı. Bu sezonki ilk maçına geçen hafta oynanan Hatayspor müsabakasında çıkan genç futbolcu, karşılaşmada 1 asist yapmıştı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13. dakikada maçtaki ilk tehlikeli pozisyon yaşandı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Rashica'nın dokunduğu meşin yuvarlağa Masuaku çok sert vurdu, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

        26. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, kale sahasına hareketlenen Talisca'ya ortaladı. Brezilyalı futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok gole engel oldu.

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        34. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağdan kazanılan kornerde Masuaku kale sahası içine ortaladı. Bu pozisyonda Mustafa Hekimoğlu'ndan önce topa Talisca müdahale ederken, hakem Yasin Kol, Brezilyalı oyuncunun elle oynadığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 36'ncı dakikada penaltıda topun başına Gedson Fernandes geldi. Portekizli futbolcunun yerden vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

        44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta Mert Müldür kafayla topu takım arkadaşlarına göndermek isterken meşin yuvarlak bir anda Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden topu filelere göndermeyi başardı: 0-1.

        Müsabakanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

        46. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in pasında soldan ceza sahasına giren Mert Müldür'ün yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

        51. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Talisca kullandı. Bu futbolcunun şutunda barajdan dönen top, yine Talisca'da kaldı. Brezilyalı futbolcunun gelişine şutunda, kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.

        58. dakikada topu kapan Skriniar, ceza yayı önündeki Talisca'yı topla buluşturdu. Brezilyalı futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

        74. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta kaleci Mert Günok son anda uzanarak gole engel oldu.

        90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği ortada Skriniar, arka direğe hareketlenen Dzeko'ya kafayla aktardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

        90+8. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Immobile, ceza yayı üzerinden çok sert vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat iki hamlede topu kontrol etti.

        Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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