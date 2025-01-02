Felipe Melo, Fluminense'den ayrıldı!

Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'de futbol hayatını sürdüren Felipe Melo, sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı futbolcunun Fluminense'den ayrılmasının ardından futbol hayatını noktalaması bekleniyor.

Fluminense, 41 yaşındaki Melo'ya "Üç sezon boyunca gösterdiği tüm özveri için teşekkür eder ve kişisel ve profesyonel hayatındaki bir sonraki adımlarında büyük başarılar dileriz" mesajıyla veda etti.

Felipe Melo, Fluminense formasıyla Copa Libertadores ve Sudamericana şampiyonlukları yaşadı. Tecrübeli futbolcu, Brezilya ekibinde toplamda 108 resmi maçta oynadı ve 3 kez ağları sarstı.