Felçli kedi Şanslı yürüteçle adım atmaya başladı

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim'de Sokak Hayvanları Eylem Planı kapsamında, Kandıra yolundaki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'na dönüştürüldü.

11 ilçe belediyesiyle protokol imzalanan törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, alanda kurulan Pati Hayat Atölyesi'nin ilk misafiri olan kediyle yakından ilgilendi.

Kediye, sosyal medyada üzerinden düzenlenen isim yarışmasının ardından Şanslı adı konuldu.

Otomobilin altında kalması sonucu felç olan Şanslı'nın yeniden yürüyebilmesi için fizik tedavi uygulandı.

Kedi, uygulanan tedavinin ardından yürüteç yardımıyla ilk adımlarını atmaya başladı.

"SESSİZ DOSTLARIMIZA MUTLU BİR HAYAT SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen veteriner hekim Koray Özgür, kasabanın sokak hayvanları için bir kurtuluş olduğunu belirtti.

Yaralı kedinin tedavi sürecinin devam ettiğini bildiren Özgür, şunları kaydetti:

"Sessiz dostlarımıza mutlu bir hayat sunmak için çalışıyoruz. Kedimizin 20 günlük tedavi süreci oldu. Kendi imkanlarımızla yaptığımız yürüteç ve destek uygulamalarıyla dostumuzun daha mutlu bir yaşam sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda sağlığına kavuşmak üzere. Kedimiz bize geldiğinde kısmi bir felci vardı. Arka bacakları tutmuyor, yürümekte zorluk çekiyordu. Hemen hafif malzemelerden yürütecimizi yaptık. Ardından fizik tedavi uygulamalarımız başladı. Yürütece ihtiyacı olmayacak duruma gelene kadar fizik tedavimiz devam edecek. Bu süreçten sonra kas ve iskelet sistemini destekleyici uygulamalarımız olacak."